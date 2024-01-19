19 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В список выплат по госстрахованию включат неродившихся детей погибших бойцов

Рабочая группа по вопросам СВО подготовила поправки в законодательство, которые защитят права еще не родившихся детей участников СВО при распределении страховых выплат. Об этом сообщил руководитель группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, речь идет о случаях, когда у погибшего бойца осталась беременная жена. Действующее законодательство не включает еще не неродившихся детей в список получателей выплат по госстрахованию. И даже предполагает, что они должны быть распределены в течение 15 дней после получения необходимых документов. Если ребенок не родился в этот период, он уже на такие выплаты претендовать не может.

Поправки будут внесены к законопроекту, регулирующему порядок госстрахования, который принят Госдумой в первом чтении. В рабочей группе рассчитывают, что данные поправки будут поддержаны во втором чтении и новорожденные получат законное право на получение страховых выплат.

Это может создать интересный прецедент, так как сейчас жизнь зачатого ребенка в России вообще никак не защищена. До 12 недель беременности его можно убить просто по желанию матери как "нежеланного", по "социальным показаниям" - до 22 недель, а по медицинским - на любом сроке.

Теги: СВО, дети, страхование, выплаты


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