Россияне встали в очередь на туры в Северную Корею

В Приморье набрали первую группу из 100 человек для поездки в Северную Корею. Сообщается, что больше половины из этого числа – жители других регионов России.

"Представлена чуть ли не вся страна: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград, Ульяновск, Владикавказ, Пермь, Рязань, Новосибирск, Екатеринбург, дальневосточные регионы. Желающих очень много, вынуждены даже формировать лист ожидания", - цитирует приморское агентство по туризму представителя туроператора.

В агентстве рассчитывают, что и Приморье получит часть выгоды от организации таких туров, поскольку туристы из других регионов по пути в КНДР будут останавливаться во Владивостоке и не против посетить достопримечательности края.

Ранее пятидневные туры в Северную Корею рекламировал аккаунт краевой администрации в Telegram. Там говорилось, что в ходе тура можно будет познакомиться с достопримечательностями Пхеньяна, погрузиться в культуру страны и покорить трассы "современного горнолыжного курорта Масикрён.

"Это уникальное предложение для жителей края и других регионов России появилось благодаря договоренностям губернатора Приморья Олега Кожемяко с властями Северной Кореи, достигнутым во время визита в КНДР. Первые туристы отправятся уже 9 февраля", - сообщили в администрации края.

Цену озвучили пользователи в комментариях – около 70 тыс. руб. Многие сетуют, что для пятидневного тура с известными особенностями (за всеми иностранными туристами в Северной Корее закрепляют сопровождающих лиц) это дороговато.