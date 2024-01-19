19 Января 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В селе Аромашево отремонтируют районный дом культуры за 200 миллионов рублей

Районный дом культуры в селе Аромашево отремонтируют по поручению Александра Моора, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С такой просьбой к губернатору Тюменской области на личном приеме граждан обратилась Татьяна Гамза. По ее словам, за 40 лет эксплуатации в здании ни разу не проводился капитальный ремонт.

Александр Моор поручил завершить работы до конца 2026 года. Предусмотрены ремонт фасада, внутренняя и наружная отделки здания, благоустройство территории, а также увеличение посадочных мест в концертном зале. На эти цели выделено более 200 млн рублей.

Еще один вопрос — от жительницы Армизонского района. Сауле Кабдулманова рассказала о необходимости газификации деревни Новорямовой.

"До конца года населенный пункт будет газифицирован", — заверил губернатор.

Сауле Жанайдаровна также может воспользоваться субсидией на внутридомовую газификацию в размере 130 тысяч рублей, уточнил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Мера поддержки доступна для граждан 48 льготных категорий.

Кроме того, по решению главы региона материальную помощь на завершение строительства дома получит многодетная семья участника специальной военной операции из Ярковского района.

Теги: дом культуры, Александр Моор, Аромашево


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