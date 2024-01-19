Казахстан перейдет на единое время

Власти Казахстана решили перевести страну на единый часовой пояс. Это произойдет 1 марта.

Сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса, UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6. Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

С 0.00 1 марта ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5), сообщает министерство торговли и интеграции Казахстана.