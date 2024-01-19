В Тюмени нашли труп мужчины, которого засосало в канализацию

В Тюмени обнаружили тело мужчины, упавшего в резервуар на очистных сооружениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о прекращении поисков подтвердили в Тюменьводоканале.

Тело было найдено вчера вечером, в озере, в которое поступают очищенные стоки.

В резервуар мужчина упал 16 января. В тюменском "Водоканале" сообщили, что сотрудник подрядной организации "пренебрег правилами безопасности". Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.