19 Января 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Кравцова просят включить в "Разговоры о важном" изучение родового древа

Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в "Разговоры о важном" изучение семейных традиций и составление родового древа. Такой запрос она направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Она напоминает, что 2024 год объявлен президентом России Годом семьи.

"Было бы правильно для популяризации семейных ценностей вовлечь подрастающее поколение в изучение истории своих предков. Это укрепит связь между младшими и старшими поколениями, даст возможность посмотреть на историю России через призму семейной истории", - написала депутат в своем телеграм-канале.

Предложение поддержали в Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержали инициативу. Депутат Татьяна Ларионова уверена, что такие уроки имеют огромное значение для пропаганды семейных ценностей. В плане мероприятий на Год семьи, утвержденном Правительством, большое значение уделили урокам семьеведения. Их уже проводят во многих регионах.

В 2023 году просветительский проект "История тебя" совместно с командой историков-генеалогов Международного центра истории семьи "Проекта Жизнь" провели опрос и выяснили, что более 70% респондентов не знают места проживания своих предков.

Теги: разговоры о важном, семья


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