В Республике Алтай из-за камнепада два района отрезало от Горно-Алтайска

Два района Республики Алтай оказались отрезанными от Горно-Алтайска из-за повредившего дорогу камнепада, сообщил глава региона Олег Хорохордин в Telegram-канале.

По его словам, в результате обвала повреждена федеральная автодорога Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском районе на участке между селами Акбом и Чибит. Движение по участку временно закрыто для всех видов транспорта.

В двух отрезанных от столицы республики районах - Улаганском и Кош-Агачском - проживают около 30 тысяч человек.

В августе прошлого года в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две тургруппы. Сообщалось, что несколько человек пострадали, один погиб. Спасатели эвакуировали туристов с гор на вертолете.