Подозреваемого в шпионаже журналиста Гершковича посетил посол США

Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге, посетил посол США Линн Трейси. Об этом сообщает посольство Америки в Москве в своих социальных сетях.

"Эван сохраняет стойкость и благодарен за поддержку друзей, близких и сторонников. Продолжаем призывать к немедленному освобождению Эвана",— говорится в сообщении.

Напомним, Эвана Гершковича задержали в уральской столице 29 марта. По версии следствия, гражданин США, якобы, собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершкович отрицает причастность ко вменяемым ему правонарушениям.

В июле президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не прекращает попыток вернуть Гершковича, а также других американцев, арестованных за пределами родной страны. Он также заявил, что готов к обмену заключенными. В свою очередь американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, обвинил власти США в том, что они бросили и предали его. Якобы Америка делает самые разные предложения, но ни одного, которое устроило бы Россию.