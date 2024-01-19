КНДР испытала систему подводного ядерного оружия

КНДР в ответ на учения Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР испытал в акватории Японского моря систему подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке, пишет РИА Новости.

В сентябре прошлого года КНДР объявила о спуске на воду новой атомной подводной лодки, способной нести тактическое ядерное оружие. Новая подлодка будет "выполнять свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил". На церемонии спуска подлодки на воду присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.