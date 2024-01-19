В Брянской области беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтебазу

В Брянской области беспилотник атаковал нефтебазу в городе Клинцы. По словам губернатора региона Александра Богомаза, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Минобороны. Но "при уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы".

"По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн", - рассказал глава региона.