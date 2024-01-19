19 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Пригородная карта СвЖД стала работать как Екарта

В абонементную пригородную карту пассажира СвЖД дополнительно встроили функцию Екарты. Это значит, что помимо пригородных поездов, ее владелец также может оплатить проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, сообщает пресс-службе СвЖД.

Универсальная карта распространяется на поездки в автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и работает в режиме "электронный кошелек" или по любому проездному тарифу, кроме льготных.

Приобрести карту можно бесплатно при покупке любого абонементного билета в пригородных железнодорожных кассах на станциях Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Первомайская, Компрессорный Завод, Шарташ, Аппаратная, Кольцово. В пресс-службе отметили, что количество ограничено, так как сервис пока еще запущен в тестовом режиме.

Напомним, на данный момент пассажиры электричек могут приобрести четыре вида абонементного билета: "Ежедневно", "Рабочего дня", "На определенные даты" и "Выходного дня".

Теги: ЕКАРТА, Екатеринбург, пригородная карта, СвЖД


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