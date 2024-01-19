Анкара не планирует альтернативу зерновой сделки

Турция не ведет каких-либо переговоров по альтернативам черноморской зерновой инициативе.

В самом начале обсуждений таких возможностей турецкая сторона сразу заявляла, что неучастие любой из сторон несет в себе риски, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.

"Зерновая сделка" — это соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 г. Документы предполагали создание коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Срок действия договора составил 120 дней, в ноябре соглашение пролонгировали еще на 120 дней, после этого — еще два раза на 60 дней. 17 июля 2023 г. Москва заявила о приостановке действия зерновой сделки, потому что вторая часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Как сообщалось, Россия бесплатно предоставит зерно для стран Африки, а арабские страны оплатят перевозку. При этом арабов смущает возможность санкционных ограничений в случае, если они напрямую перевезут российское зерно в Африку, поэтому поставки будут осуществляться через Турцию, которая с выгодой для себя переработает российское зерно в муку.