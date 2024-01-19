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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Гортранс" выплатил более 300 млн рублей задолженности

Прокуратура Екатеринбурга проверила деятельность местного ЕМУП "Гортранс". Итогом стало погашение предприятием задолженности на сотни миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка выявила долг более 500 млн рублей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и субъектами предпринимательства, а также по налогам и сборам. Это стало основанием для наложения ареста на счета предприятия, что, в свою очередь, создало угрозу ненадлежащего транспортного обслуживания жителей уральской столицы.

Прокуратура внесла главе Екатеринбурга представление об устранении нарушений. В декабре 2023 года мэрией была предоставлена субсидия ЕМУП "Гортранс" на 306,3 млн рублей. За счет этих денег и собственных средств предприятия были выплачены долги по налогам и сборам, а также за электричество, тепло, водоснабжение, газ, горюче-смазочные материалы и по арендным платежам.

Как уточнили в прокуратуре, задолженность предприятия погашена на сумму более 300 млн рублей. Ведомство продолжит держать ситуацию на контроле.

Напомним, ранее мэрию Екатеринбурга призвали пересмотреть контракты с "Гортрансом", из-за долгов которого могли встать автобусы. Также сообщалось, что в городе не хватает водителей общественного транспорта.

Теги: прокуратура, долги, проверка, Гортранс


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