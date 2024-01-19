Потенциальные бедняки: третья часть россиян страдает от недостатка личного времени

У примерно третьей части россиян не хватает времени на семью, детей, здоровье, спорт и дополнительное образование, к такому выводу пришли авторы исследования с экономического факультета МГУ. Дефицит времени испытывают 20-37% домохозяйств.

Авторы исследования назвали его "Дважды бедные: кто испытывает дефицит времени и денег". Они отмечают, что деньги – важнейший материальный ресурс, а время – базовый нематериальный.

Также в работе говорится, что отсутствие свободного времени у работающих взрослых может сильно отражаться на качестве их жизни: они не могут заботиться о здоровье, детях и своем будущем, что даже при наличии денег ухудшает положение человека.

Оказалось, что доля домохозяйств, где не хватает не только времени, но и денег, относительно невелика – около 3%, но авторы исследования отмечают, что в будущем люди с дефицитом свободного времени могут стать беднее, поскольку их здоровье, в том числе психическое, окажутся под угрозой, пишет "Коммерсант".