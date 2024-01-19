Посол Франции вызван в МИД России из-за гибели в Харькове французских наемников

В Харькове погибли 60 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Они были гражданами Франции, в связи с чем в МИД России вызвали французского посла, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что во Франции наемничество запрещено законом.

Госдума в связи с этим обратится к французскому парламенту: "Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину".