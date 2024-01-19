"Иннопром-2023" в Екатеринбурге признан лучшим выставочным проектом года

"Иннопром", прошедший в Екатеринбурге в 2023 году, признан лучшим выставочным проектом года по версии премии EFEA Awards.

Как сообщает ТАСС, награды в различных номинациях присуждались после подсчета упоминаний о событии или площадке в российских СМИ.

Среди лауреатов премии EFEA Awards в других номинациях также названы "Нева 2023" в Санкт-Петербурге, которая стала лучшей выставкой среди региональных проектов. Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" в Москве признан площадкой года. Столица также взяла приз в номинации "Открытие года" благодаря проводимой на площадке ВДНХ Международной выставке-форуме "Россия".

"Иннопром-2023" проходил в Екатеринбург-ЭКСПО с 9 по 13 июля. За это время посетить выставку успели 58 стран, среди которых Беларусь, Казахстан, Нидерланды, Швеция и Германия.