19 Января 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Власти Тюмени отрицают информацию о готовящейся забастовке водителей автобусов

В департаменте дорожной инфраструктуры Тюмени заявили, что информация о скорой забастовке водителей не соответствует действительности. Ранее об этом со ссылкой на водителя, пожелавшего остаться анонимным, сообщил telegram-канал "Темы Тюмени". В частности, сообщалось, что водители маршрута №52 якобы жалуются на невыносимые рабочие условия 16-ти часовой рабочий день и низкую зарплату.

В департаменте заявили, что начальник транспортной колонны "Автолинии", обслуживающей автобус №52, связался с каждым сотрудником, кто работает на маршруте. По его словам, водители работают больше 10 лет, у них сложились доверительные отношения с руководством предприятия и нарушать условия действующих договоров они не намерены.

Теги: автобус, Автолинии, забастовка, водитель


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