РБК: Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован

Здание петербургского склада Wildberries в Шушарах, где 13 января произошел пожар, не было застраховано, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По их данным, компания обсуждала возможность заключения страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но не успела его подписать. Один из собеседников агентства отметил, что был застрахован только товар, а само здание — нет.

Ранее Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. сообщалось, что МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries, среди них — поджог.