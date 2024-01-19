МЧС: крещенские купания на Среднем Урале проходят без происшествий

Спасатели рассказали о ходе крещенских купаний на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники ведомства продолжают обеспечивать безопасность в крещенские купания, которые сейчас проходят в регионе.

"На всех 88 купелях Свердловской области в данный момент все проходит без происшествий", - отметили в МЧС.

Напомним, что в 2024 году сразу в трех муниципалитетах Среднего Урала отменили крещенские купания. Решение было принято на уровне глав местных администраций. Причиной стал неоднородный лед возле купелей.

В Екатеринбурге утвержден официальный список купелей, где горожане смогут отметить праздник Крещения Господня.