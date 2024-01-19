Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota

Российские автомобили марки Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

В настоящее время компания ищет сотрудников в городе, а гендиректор Андрей Панков возглавил "Шушары Авто", которой отошел завод. В настоящее время Aurus выпускают в Елабуге. Интерес к Петербургу возник из-за планов участия в проекте "Газпрома". Как считают аналитики, для Aurus площадка Toyota подходит лучше, чем для сборки грузовики "Алмаз-Антея", о которой до сих пор шла речь.

Совет директоров "Газпрома" в декабре 2023 года собирался обсудить реализацию проекта Aurus. "Газпром" может войти в капитал Aurus с долей до 40%.

Организовать производство Aurus может КамАЗ, который выступает производственным партнером "Москвича", сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что эмиратский холдинг Tawazun с 2024 года может начать сборку люксовых автомобилей Aurus российского производства.