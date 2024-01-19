Росптицесоюз просит ограничения торговой наценки на яйцо до 5–10%

Птицеводы России готовы нарастить производство яйца и мяса птицы на фоне растущего спроса.

Для этого необходима поддержка государства, с тем, чтобы стимулировать инвестиции. Об этом следует из письма Росптицесоюза в адрес руководства Министерства сельского хозяйства. Речь идет о включении строительства, реконструкции и модернизации птицефабрик в программу возмещения части прямых понесенных затрат, субсидировании создания инфраструктурных объектов, так как газификация, электроснабжение, водоснабжение, водоочистка, а также коммуникаций и дорог.

Росптицесоюз также считает, что необходимо увеличить лимит привлечения краткосрочных льготных кредитов на одного заемщика до 1,5 млрд руб. в год, вместо 600 млн руб. и выделить лимиты для птицеводства в отдельное направление, а для строительства новых птичников нужно выделять землю в приоритетном порядке. Также Росптицесоюз просит ограничения торговой наценки на яйцо до 5–10%. Все эти меры, как ожидается, позволят нарастить производства, сообщают "Ведомости".

Напомним, куриное яйцо в России за период с 10 по 15 января 2024 года подешевело - впервые с июня 2023 года, следует из материалов Росстата.