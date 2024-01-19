Россияне смогут проверять подлинность украшений в магазинах

Ювелирные магазины России хотят обязать устанавливать стенды для проверки подлинности изделий.

Об этом говорится в постановлении кабмина РФ, который разработало Министерство финансов. Нередко люди, планирующие приобрести украшения, не владеют в полной мере информацией о требованиях законодательства к качеству товара. В результате покупатели сталкиваются с подменой драгоценных изделий на бижутерию.

В Федеральной пробирной палате заявили, изменения, прежде всего, направлены на защиту прав потребителей. Там считаю, что инициатива не повлечет за собой существенных материальных издержек со стороны продавцов, но поможет покупателю узнать больше о товаре.

Как указали в Комитете "Деловой России" по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам, данные о самом изделии доступны по коду на бирке. Речь идет о пробе, весе, информации о вставке. Там посчитали более полезным снижение административной и налоговой нагрузки как на производителей ювелирных изделий, так и на торговлю украшениями.

По итогам прошедшего года среднерозничные цены на ювелирные украшения в стране увеличились почти на 20%, сообщают "Известия".