В России может появиться госкорпорация для развития автопрома

Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) выступила с инициативой о создании госкорпорации по развитию автомобильной промышленности "Росавто".

Как сообщил президент РоАД Алексей Подщеколдин, инициатива будет оформлена в виде предложений по корректировке стратегии развития автопрома до 2035 года. Их разработка завершится в I квартале текущего года.

Отмечается, что к работе над инициативой могут привлечь деловые объединения – "Опору России" и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Госкорпорация объединит компетенции отрасли и станет основным "переговорщиком" с иностранными компаниями, сообщают "Ведомости".

Ранее была названа самая прибыльная модель российского автопрома.