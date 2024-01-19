19 Января 2024
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Политика В России
Фото: национальныепроекты.рф

Через QR-коды можно будет пожаловаться на состояние больниц и школ

Граждане России через QR-коды смогут пожаловаться на состояние школ, больниц и других социальных значимых объектов.

Как заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, до конца этого года они появятся на более чем 6 тыс. объектов, которые реализуют в рамках национальных проектов. При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты того, или иного объекта, размещенную на сайте "национальныепроекты.рф", после чего сможет оставить анонимную обратную связь о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой. Для этого нужно будет выбрать один из трех эмодзи. Если пользователь оставляет негативный отзыв, система автоматически просит дать комментарий.

В день поступления негативный отзыв направляется в проектный офис региона, на территории которого находится объект. Это происходит сразу после того, как отзыв прошел премодерацию. Срок проработки проблемы регламентирован и не превышает 20 рабочих дней.

До сих пор в качестве каналов обратной связи используются социологические опросы населения. QR-коды стали дополнительным каналом обратной связи, которые позволяют получить более точечную оценку о выполнении работ в рамках нацпроектов, выявлять типовые проблемы и предупреждать их возникновение в дальнейшем.

Как считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, инициатива усилит общественный контроль и создаст прямую обратную связь от тех, для кого эти объекты возводились, сообщают "Известия".

Теги: QR-коды, нацпроекты


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