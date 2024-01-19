СМИ: россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования

Гражданам России просят вернуть льготы на техническое обслуживание газового оборудования.

Инициатива депутатов Госдумы РФ направлена главе Министерства строительства. Россияне их фактически лишились после вступления в силу в 2023 году изменений в закон "О газоснабжении в РФ" и Жилищный кодекс РФ. Стоимость обслуживания может стать неподъемной без льгот и доходить до 14 тыс. руб. в год.

Инициативу поддерживают в комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, ТПП и ОНФ. Как говорят эксперты, предоставлять льготы нужно обоснованно, чтобы не подорвать коммунальную систему лишними расходами.

Как заявил лидер "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов, в условиях высокой инфляции, роста цен на услуги ЖКХ, продукты питания, плата за газовое обслуживание становится тяжелым бременем для людей с низкими доходами или для тех, кто не может работать по состоянию здоровья, многодетных семей.

В ЛДПР также поддерживают инициативу. На обслуживание газовых приборов нужно вводить льготы — граждане, у которых они были ранее, должны продолжать их получать, заявил зампред фракции Сергей Леонов.

Представитель КПРФ Николай Арефьев указал, что такая льгота должна быть, так как цены за газовое обслуживание растут ежегодно.

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская считает, что льготу следует ввести по аналогии с оплатой за коммунальные услуги — она будет востребована и у многодетных семей, и тех, кто приходит после СВО, и у инвалидов, которые не могут работать по состоянию здоровья, поэтому ее появление оправдано, сообщают "Известия".