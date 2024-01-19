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Фото: Youtube.com

Михалков прокомментировал блокировку своего канала "БесогонТВ" на YouTube

Председатель Союза кинематографистов России, народный артист Никита Михалков был готов к блокировке на видеохостинге YouTube своего канала "БесогонТВ".

Как заявил режиссер в своем Telegram-канале "Бесогон", он давно переведен на российские ресурсы. Михалков указал, что темы, которые на протяжении долгих лет поднимали в выпусках, были "острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада".

Кинематографист также напомнил, что он больше года находится под санкциями. Он обещал и дальше "говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу".

Проект "Бесогон TV" создан в 2011 году в формате видеоблога. В своих видеороликах Михалков отвечает на вопросы зрителей и рассуждает об актуальных темах.

Ранее Михалков сообщил, что неизвестные взломали сайт его проекта "Бесогон ТВ" и уничтожили не только новый выпуск программы, который должен был выйти 2 октября, но и архив, начиная с апреля этого года.

Теги: Михалков, YouTube, БесогонТВ


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Ранее 02.10.2020 16:28 Мск Сайт "Бесогон ТВ" взломали. Михалков намекает, кому это могло быть выгодно

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