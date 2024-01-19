19 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Минкульт выступил за жесткие меры против неофициального проката

Министр культуры Ольга Любимова пообещала "отрезвить" кинотеатры России штрафами и закрытием за показ пиратских копий фильмов.

По итогам 2023 года "предсеансовое обслуживание", в рамках которого осуществляется неофициальный прокат западных кинолент, принес участникам рынка около 11% доходов, что превышает 4 млрд руб.

Как говорят представители киносетей, необходимости ужесточать политику нет: в новогодние праздники пиратский контент показывали менее чем в 0,2% залов. Однако так происходит только в период выхода самых ярких и масштабных проектов.

Как отметила Любимова, у России "нет недружественных режиссеров", и зарубежные продюсеры получают прокатные удостоверения, если их картины соответствуют действующему законодательству, сообщает РИА "Новости".

Ранее Фонд кино выступил против любых механизмов легализации проката зарубежных кинофильмов на территории России без согласия правообладателей.

Теги: кинопрокат, Минкульт


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Ранее 28.09.2023 01:53 Мск Россияне заменили кинотеатры домашними видеопроекторами
Ранее 29.08.2023 04:03 Мск Фонд кино выступил против пиратских показов западных фильмов в России

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