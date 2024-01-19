В Перми экстренно сел самолет, выполнявший рейс Сургут – Москва

Самолет, выполнявший рейс из Сургута в Москву, произвел экстренную посадку в Перми.

Это произошло из-за агрессивного пассажира, сообщает в Telegram Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Командир рейс 296 принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения. Мужчина грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу, указывает ведомство.

Посадка в аэропорту Перми прошла в штатном режиме. Агрессивного пассажира направили на медицинское освидетельствование.

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