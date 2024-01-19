В Госдуму внесли проект о дополнительном свидании обвиняемого с ребенком

Кабмин России внес в Госдуму проект закона о праве подозреваемой и обвиняемой матери с ребенком или мужчины, если он воспитывает один такого ребёнка в течение месяца получить одно дополнительное свидание с ним.

Речь идет о ребенке до 14 лет. Такое предложение может быть включено в часть третью статьи 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года No ЮЗ-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Также предлагается увеличить количество телефонных разговоров обвиняемых, при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения. Как ожидается их количество возрастёт с 6 до 12.