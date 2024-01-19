Возможности сертификатов на оздоровление детей-инвалидов в Челябинской области значительно расширят

На первом в 2024 году заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать механизмы по расширению возможностей сертификата на оздоровление детей с инвалидностью.

«Принял решение расширить направления использования сертификата и компенсации за реабилитацию и услуги по оздоровлению, которые оказывают детям-инвалидам. Включим возможность приобретения технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, а также затраты на расходные материалы по отдельным направлениям», - сообщил Алексей Текслер.

Отметим, что в регионе уже в прошлом 2023 году максимальная сумма компенсации за самостоятельно оплаченные услуги по реабилитации детей-инвалидов выросла почти в три раза - была увеличена до 100 тысяч рублей. И родители получили возможность вместо денежных средств получать сертификаты.

Инструмент сертификата для региона стал новой возможностью. И вызвал активный интерес жителей. У родителей детей-инвалидов, организаций, непосредственно предоставляющих услуги по реабилитации и оздоровлению, сразу возникло множество вопросов. Минсоцзащиты Челябинской области организовывало специальную горячую линию, в рамках которой шла разъяснительная кампания.

Результат по итогам года показал востребованность этого социального инструмента - сертификатом успели воспользовались 806 южноуральцев.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина отмечает: «Мы анализируем обратную связь от родителей и организаций, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для меня было ценно услышать, что появились дети, для которых сертификат стал возможностью получить комплекс услуг – от поведенческой терапии до физической реабилитации. Введенная система сертификатов на реабилитацию и оздоровление маленьких пациентов подтверждает свою эффективность».

Сертификаты расширят возможности семьи в приобретении индивидуального средства реабилитации, максимально учитывающего проблемы здоровья ребенка.

"Наша задача – сформировать проактивную позицию родителей в данном вопросе, поддержать их самостоятельность, создать единую информационную среду и обеспечить необходимое юридическое сопровождение", – говорит Наталья Кутепова, председатель Челябинского отделения ВОРДИ.

Напомним, что вообще компенсации родителям за услуги по реабилитационным мероприятиям детей-инвалидов по решению губернатора Алексея Текслера стали предоставлять на Южном Урале с 2020 года.

Что касается сертификата, то его можно использовать на медицинскую реабилитацию, оздоровление; физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт; различные виды терапии, процедуры и занятия с различными специалистами. А теперь у родителей особых деток региона появится еще и возможность приобрести коляски, необходимые расходники и прочие матсредства, которые нужны в процессе ухода за детьми-инвалидами.

«Наша ключевая задача – помочь детям с ОВЗ в меру возможностей интегрироваться в привычную большинству людей жизнь. Хорошим подспорьем становятся специальные обучающие программы для родителей, пункты проката реабилитационного оборудования, тренировочные комнаты по формированию социально-бытовых навыков», - подчеркивает Первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, - Добавлю, что ежегодно на Южном Урале помощь получают свыше 4 тысяч детей и их родителей. Услуги оказываются комплексно на базе учреждений системы социальной защиты».

Помимо решения по сертификатам для семей, воспитывающих детей-инвалидов, на заседании обсуждали многие другие социальные проекты региона.

Особо Алексей Текслер остановился на вопросах оказания физической и психологической реабилитации участникам СВО. Губернатор поручил синхронизировать работу филиала федерального фонда «Защитники Отечества» и регионального центра поддержки и реабилитации участников СВО.

«Эту работу нужно усиливать во взаимодействии с фондом, некоммерческими организациями, социальными службами. Уверен, что мы сможем отреагировать на любые просьбы людей, сформировать профессиональную коммуникацию. Особое внимание прошу обратить на тех бойцов, которые получили тяжелые ранения,» - подчеркнул Алексей Текслер.

Еще одна новация в работе с инвалидами - создание в регионе многопрофильного реабилитационного центра для людей с инвалидностью также обсуждалась на совете.

Напомним, поручение о создании такой структуры губернатор дал по итогам встречи с представителями общественных организаций инвалидов, которая прошла 30 ноября прошлого года.

Алексей Текслер сообщил, что принципиальное решение принято. Теперь необходимо организовать работу совместно с региональными некоммерческими организациями, специализирующимися на поддержке людей с ОВЗ. Сформировать проект, изучить опыт регионов, определиться с объектом размещения и так далее.