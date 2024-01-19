Уралец получил 13 лет колонии за убийство наркокурьера

Свердловский областной суд вынес приговор 40-летнему Рустаму Морозовскому, обвиняемому в расправе над наркокурьером. Мужчину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, все случилось в начале декабря 2022 года: Морозовский через интернет договорился о приобретении наркотика. Были назначены место и время встречи, куда уралец пришел, вооружившись твердым предметом. Он решил не покупать наркотик, а отобрать его силой.

Прибыв на встречу, Морозовский предложил курьеру проехать в малолюдное место на берегу Верх-Исетского пруда. Когда мужчины вышли из машины, Рустам напал на продавца и отобрал у него сумку, где, как он думал, лежит много доз наркотиков. Курьер попытался вернуть сумку, но в ответ получил удар кулаком.

Затем Морозовский стал избивать торговца заранее приготовленным твердым предметом. В результате последний скончался от полученных травм. Убийца забрал сумку и скрылся. В дальнейшем он был задержан.

Рустаму Морозовскому было предъявлено обвинение по статьям УК, среди которых разбой и убийство, сопряженное с разбоем. Сегодня ему вынесли приговор: 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Как отметили в облсуде, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.