19 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уралец получил 13 лет колонии за убийство наркокурьера

Свердловский областной суд вынес приговор 40-летнему Рустаму Морозовскому, обвиняемому в расправе над наркокурьером. Мужчину отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, все случилось в начале декабря 2022 года: Морозовский через интернет договорился о приобретении наркотика. Были назначены место и время встречи, куда уралец пришел, вооружившись твердым предметом. Он решил не покупать наркотик, а отобрать его силой.

Прибыв на встречу, Морозовский предложил курьеру проехать в малолюдное место на берегу Верх-Исетского пруда. Когда мужчины вышли из машины, Рустам напал на продавца и отобрал у него сумку, где, как он думал, лежит много доз наркотиков. Курьер попытался вернуть сумку, но в ответ получил удар кулаком.

Затем Морозовский стал избивать торговца заранее приготовленным твердым предметом. В результате последний скончался от полученных травм. Убийца забрал сумку и скрылся. В дальнейшем он был задержан.

Рустаму Морозовскому было предъявлено обвинение по статьям УК, среди которых разбой и убийство, сопряженное с разбоем. Сегодня ему вынесли приговор: 13 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Как отметили в облсуде, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Теги: курьер, наркотики, убийство, суд, приговор


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