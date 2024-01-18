Жители Крыма остались без света из-за отключения оборудования на ТЭС

Часть жителей Крыма остались без электричества. Причиной стало отключение оборудования на Балаклавской ТЭС, о чем в своих соцсетях рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты. Прошу доверять только официальным источникам информации", - заявил Аксенов.

В пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго" сообщили, что без электричества остались жители Керчи, Феодосии, Ленинского, Джанкойского и Сакского районов, а также частично Симферополя.

По словам главы Севастополя Михаила Развожаева на Балаклавской ТЭС произошло ложное срабатывание газового оборудования, из-за чего и отключились два энергоблока электростанции.