Пандемии не предвидится. Роспотребнадзор пояснил "прогноз" гендиректора ВОЗ на 2024 год

Слова гендиректора ВОЗ Адана Гебрейесуса о грядущей пандемии в мае 2024 года поняли неверно. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, информация, распространяемая Telegram-каналами, не соответствует действительности, так как в словах Гебрейесуса не было ни слова про пандемию.

В Роспотребнадзоре уточнили, представитель ВОЗ рассказывал о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями. Она и должна была завершиться к маю 2024 года. В разработке также примет участие и Россия, что было решено еще в декабре 2021 года на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"В связи с данными заявлениями Роспотребнадзор также провел консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми Telegram-каналами", - добавили в ведомстве.