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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Бастрыкин поручил доложить о медбрате, угодившем под колеса после возвращения из больницы Красноуфимска

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента со сбитым медбратом екатеринбургской психбольницы. Мужчину якобы отказались госпитализировать в больнице Красноуфимска, куда он обратился с пневмонией, из-за чего ему пришлось ползком возвращаться домой. В тот момент, когда он пересекал проезжую часть, на мужчину наехал автомобиль.

"Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту неоказания помощи жителю Свердловской области. По факту неоказания помощи больному СУ СК России по Свердловской области проводится проверка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, трагедия произошла вечером 16 января. Водитель заметил переползающего на четвереньках пешехода только за несколько метров до столкновения - никаких светоотражающих элементах на одежде последнего не было. Увы, 36-летний пешеход не пережил ДТП и скончался на месте происшествия до прибытия "скорой".

Ранее в областном минздраве рассказали свою версию событий. Теперь же в обстоятельствах происшествия будет разбираться следственный комитет. Также, по данным некоторых СМИ, ссылающихся на родственников покойного, тот не был пьян, как об этом заявляли в самой первой публикации про ДТП. Мужчина работал медбратом в психиатрической больнице уральской столицы, а в августе переехал жить в поселок Ачит. Похороны прошли накануне, у свердловчанина остался ребенок.

Теги: Красноуфимс, Ачит, медбрат, ДТП, Бастрыкин


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