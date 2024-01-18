В гордуме Краснодара предположили открытие аэропорта в феврале

Аэропорт в Краснодаре может начать работу уже в феврале. Об этом журналистам заявила председатель гордумы Вера Галушко.

"Аэропорт обещают открыть, не исключено, что в феврале. С нашей стороны все сделано. Что касается согласования с Министерством обороны, то они сейчас готовят предложение", - заявила Галушко.

Она также рассказала об уже запланированном регулярном прямом рейсе из Краснодара в Стамбул. Осуществлять полеты будут только в дневное время до 21.00.

Напомним, 15 декабря аэропорт Краснодара после почти двух лет перерыва принял гражданский борт – тестовый рейс из соседних Минеральных Вод совершил SJ100 авиакомпании "Азимут". Его решили провести в рамках плана по открытию второй воздушной гавани на юге страны (сейчас работает только аэропорт Сочи). Но в итоге затея не имела успеха. Минобороны якобы дало отрицательный отзыв.

Краснодар от зоны боевых действий по прямой отделяет около 400 км. Уже почти два года аэропорт поддерживают в рабочем состоянии, даже успели сделать небольшой ремонт. Правительство выделило аэропорту субсидию в 1,54 млрд руб. на время простоя.