Боец, который увернулся от украинского FPV-дрона, оказался с Урала

Российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса, который увернулся от летящего на него украинского дрона-камикадзе, оказался родом с Урала. В своем первом после того случая интервью он передал привет городу Каменску-Уральскому Свердловской области и всей Челябинской области.

Ранее в Сети появилось видео, на котором боец, заметив летящий в его сторону вражеский дрон, открыл по нему огонь из ружья. Уничтожить объект ему не удалось, после чего БПЛА стремительно полетел в сторону военного. Однако солдат ловко увернулся, в результате чего дрон рухнул в нескольких метрах от него и взорвался.

Как выяснилось, солдат с позывным Бабай выманил на себя украинский дрон, чтобы защитить сослуживцев и офицера.

"Я стал [стрелять], чтобы у меня командира не задели", — сказал он в разговоре с Mash.

До момента, попавшего на камеру, он сбил из автомата три ВСУшные "птички". Командир предложил представить его к награде.

А сам Бабай в ходе короткого интервью передал привет любимой жене и всему Уралу.