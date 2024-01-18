18 Января 2024
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Фото: скриншот видео с Telegram-канала &quot;Кирилл Фёдоров / Война История Оружие&quot; / t.me/warhistoryalconafter

Боец, который увернулся от украинского FPV-дрона, оказался с Урала

Российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса, который увернулся от летящего на него украинского дрона-камикадзе, оказался родом с Урала. В своем первом после того случая интервью он передал привет городу Каменску-Уральскому Свердловской области и всей Челябинской области.

Ранее в Сети появилось видео, на котором боец, заметив летящий в его сторону вражеский дрон, открыл по нему огонь из ружья. Уничтожить объект ему не удалось, после чего БПЛА стремительно полетел в сторону военного. Однако солдат ловко увернулся, в результате чего дрон рухнул в нескольких метрах от него и взорвался.

Как выяснилось, солдат с позывным Бабай выманил на себя украинский дрон, чтобы защитить сослуживцев и офицера.

"Я стал [стрелять], чтобы у меня командира не задели", — сказал он в разговоре с Mash.

До момента, попавшего на камеру, он сбил из автомата три ВСУшные "птички". Командир предложил представить его к награде.

А сам Бабай в ходе короткого интервью передал привет любимой жене и всему Уралу.

Теги: FPV-дрон, Урал


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