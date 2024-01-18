Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о гибели туристов в московском коллекторе

Главу IT-компании "Спутник" Александра Кима и руководителя турфирмы Никиту Дубаса оставили в СИЗО еще на три месяца. Меру пресечения фигурантам дела о гибели 8 туристов в московском коллекторе продлил Басманный суд Москвы.

В СИЗО обвиняемые пробудут до 21 апреля текущего года. Как передает РИА Новости из зала суда, защита Кима утверждала - у обвинения нет основания полагать, что обвиняемый уничтожит доказательства по делу, а потому просил изменить меру пресечения и отправить его подзащитного под домашний арест. Аналогичного просил и адвокат Дубаса, сообщив, что у того диабет, и он не может находиться в СИЗО по медицинским показаниям.

Напомним, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, организаторы уверяли людей, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения.

Ранее СК объявил в розыск гендиректора компании "Авангард" Александра Лазовского, который является третьим фигурантом дела об экскурсии по подземным коллекторам Москвы. 21 августа он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.