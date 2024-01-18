Государственно-частное партнерство в Костромской области помогает реализовать масштабные проекты в здравоохранении

Масштабная реконструкция лечебно-административного корпуса первой окружной больницы в Костромской области идет поэтапно с 2021 года. При поддержке благотворительного фонда «Будущее сейчас» здание практически полностью обновлено. Заменена кровля, капитально отремонтированы гастроэнтерологическое и пульмонологическое отделения, открыто первое в Костромской области реабилитационное отделение неврологического профиля, где лечение, в том числе, проходят участники СВО, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Сегодня после ремонта открыто терапевтическое отделение больницы. Здесь проведены работы по перекладке системы вентиляции, замене дверей, водопроводных и канализационных труб, модернизации системы подачи кислорода. Закуплена новая мебель для палат, оборудование для процедурных и хозяйственных помещений, кабинетов врачей и медицинских сестер.

После ремонта в отделении оборудованы одноместные, двухместные и трехместные палаты. В каждой палате имеется система экстренного вызова медицинского персонала. Весь этаж оснащен системой пожарной сигнализации, установлено видеонаблюдение.

Всего на проведение ремонтных работ и оснащение отделения современным оборудованием и мебелью направлено более 26 миллионов рублей. Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 1300 пациентов.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что в Костромской области созданы все условия для развития социально ответственного бизнеса, поэтому эффективность совместной работы очень высокая.

«В регионе созданы такие условия, что бизнес не только имеет все возможности, но и на самом деле хочет быть социально ответственным. Очень быстро работают власти региона и муниципалитеты по согласованию документов. Нет никаких заминок и никаких шероховатостей. В этом смысле получается, что такое государственное частное пространство во многом оказывается более эффективным, чем просто государственные инвестиции. Как результат - практически каждый квартал, каждые несколько месяцев в больнице сдается по новому отделению, и таким быстрым темпам можно только позавидовать», - отметил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Отметим, что регион активно использует механизм государственно-частного партнерства для обновления материально-технической базы учреждений здравоохранения. Глава региона Сергей Ситников неоднократно подчеркивал, что такое взаимодействие позволяет получать быстрый результат самого высокого уровня при ремонтах больниц.

Совместная работа по развитию социальных проектов с фондом «Будущее сейчас» будет продолжена. Сегодня идет подготовка к реализации проекта в области образования - по подготовке высококвалифицированных кадров.

«Фонд сегодня работает очень плотно с Костромским государственным университетом для того, чтобы и в статусе, и в деятельности, и в подготовке студентов были серьезные отличия, было движение вперед и вверх. Поэтому такое взаимодействие, конечно, не может не радовать, оно действительно эффективно», - подчеркнул глава региона Сергей Ситников.