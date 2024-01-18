Суд снова отказал продюсеру "Бригады" в иске к Ивлеевой на миллиард рублей

В Москве суд снова отказал продюсеру сериала "Бригада" Александру Иншакову в иске на 1 млрд руб. к Анастасии Ивлеевой и компании МТС. На этот раз истец и присоединившиеся к нему люди пытались обратиться в Таганский районный суд.

Иншаков и присоединившиеся к нему лица хотели "компенсации морального вреда" за "голую вечеринку".

"Не представлено подтверждения того, что Ивлеева А.В. и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым А.И. группы", - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

"Иншакову А.И. право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц законом не предоставлено", - добавили в суде.

Ранее Иншакову отказали в Хамовническом суде, поскольку не подтвердилось проживание Ивлеевой именно в этом районе Москвы.