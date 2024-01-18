18 Января 2024
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Фото: Накануне.ru

"Северсталь" оштрафовали на 8,7 миллиарда рублей

Компании "Северсталь" выписали штраф на 8,7 млрд руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Решение вынесла ФАС, но металлургическая компания попыталась оспорить его в арбитраже. Сегодня Арбитражный суд Москвы поддержал антимонопольщиков.

Спор касался ситуации 2022 года. Федеральная антимонопольная служба пришла к выводу, что "Северсталь", ММК и НЛМК – три крупнейших металлургических завода страны – "установили и поддерживали монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат для российских покупателей.

"Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов", - отметили в ФАС.

 

Теги: северсталь, фас, цены, арбитражный суд


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