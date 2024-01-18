Прокурор запросил почти пять лет колонии для Стрелкова

Прокурор попросил приговорить к 4 годам 11 месяцам колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.

Слушания проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Стрелков находится в столичном СИЗО "Лефортово" с июля 2023 года. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело.

Как говорится в обвинительном заключении, 25 мая 2022 года на интернет-странице Е. Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего на своих страницах в социальных сетях разместил посты со ссылкой на сообщение Михайлова, пишет ТАСС.