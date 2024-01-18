В МИД России высказались о конфликте Ирана и Пакистана

В МИД России с тревогой наблюдают за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье и призывают стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами.

"Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте министерства.

Дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.

"Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз", - считает Захарова.

Соседние государства находятся на грани разрыва дипломатических отношений. Ранее Пакистан нанес удар по территории Ирана с использованием ракет и беспилотников. В заявлении МИДа Пакистана говорится, что удары были нанесены по объектам в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Власти Пакистана заявили, что это была "серия высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов". Также утверждается, что несколько террористов были убиты.

Во вторник Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана. Иранские государственные СМИ сообщили, что целями ракетных ударов были две базы группировки Джаиш аль-Адль. После этого из Тегерана был отозван посол Пакистана.