Госдума в первом чтении приняла закон о пересаживании таксистов на российские автомобили

Госдума в первом чтении приняла законопроект (321 голос из 450 депутатов) об обязательной локализации автомобилей такси.

Предполагается, что каждый регион будет устанавливать уровень локализации, которому должны соответствовать машины в таксопарках и у частных извозчиков. Этот уровень будет измеряться в баллах. Баллы получают автозаводы за каждую произведенную в России деталь или за каждую сборочную операцию внутри страны. Минимальный уровень установит федеральное правительство.

Авторами законопроекта выступили сенатор Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленной политике Владимир Гутенев, а главным лоббистом был "АвтоВАЗ", который, разумеется, сегодня имеет максимальный уровень локализации (и поэтому самые большие перспективы после принятия законопроекта).

Гутенев на обсуждении документа в первом чтении неоднократно замечал, что закон обратной силы иметь не будет и таксистов не заставят менять машины прямо сейчас. Но в перспективе нескольких лет это все равно произойдет – по мере обновления таксопарка.

Против законопроекта активно выступал Российский союз промышленников и предпринимателей, а также участники рынка – крупные таксопарки, агрегаторы. Они указывают на тот факт, что таксистов никто не может толком заставить получать лицензии (по ранее принятому закону), а уж новая мера и вовсе выведет львиную долю таксистов серую зону.

Депутат Оксана Дмитриева призвала перестать перекладывать проблемы автопрома и Минпромторга на перевозчиков и – в конечном счете – на пассажиров. "В авиации и космосе вопрос стоимости не стоит, потому что там на первом месте безопасность. Мы должны производить у себя в стране самолеты и ракеты, сколько бы это не стоило. Но с легковыми автомобилями так вопрос не стоит. Законопроект концептуально не продуман", - заметила она.

Дмитриева также предложила депутатам сначала опробовать российский автопром на себе, поездить на отечественных "Ладах" год-два, а потом уже одобрять такие законопроекты.

Другие депутаты также спрашивали Гутенева: может он гарантировать, что производители локализованных автомобилей, воспользовавшись монопольным положением, не поднимут и без того не всегда оправданные цены при больших вопросах, например, к безопасности. Даже представитель "Единой России" Андрей Альшевских выразил опасение, что небольшие города вовсе окажутся без легального недорогого извоза. Представитель КПРФ Алексей Куринный отметил: "Российский гражданин будет оплачивать неэффективность и старые технологии и неэффективность чиновников. Нам обещали и коробку-автомат, но ее до сих пор нет. Законопроект несет огромное количество рисков. Те, кто будет покупать такси, естественно переложат свои расходы на пассажиров".

Гутенев заявил в ответ, что коллеги "занимаются словоблудием", а в РСПП, по его мнению, "слишком много предпринимателей и слишком мало промышленников". А на критику цен "АвтоВАЗа" вообще заявил, что во всем мире цены повышаются и растет инфляция.