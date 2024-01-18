"Не нарушает неприкосновенность частной жизни". КС РФ вступился за родительский контроль

Родительский контроль на гаджетах не является нарушением неприкосновенности частной жизни и не может быть основанием для привлечения родителей к ответственности. Об этом говорится в новом Постановлении Конституционного суда (КС) РФ.

Накануне.RU уже писало о том, что КС принял к рассмотрению соответствующую жалобу Павла Вильке, дети которого после развода жили в другой семье. После жалобы сына на грубое обращение он установил ему на смартфон программу родительского контроля, которая имела функцию записи разговоров. Случайно оказались записанными голоса других лиц. Вильке было предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни, и его признали виновным. Он подал иск в КС.

КС постановил, что тесная родственная связь предполагает естественное стремление обеспечить безопасность ребенка. Родитель, используя программу родительского контроля, может непреднамеренно узнать сведения о жизни других лиц, но в свете особой конституционной ценности детства баланс права на неприкосновенность частной жизни и родительских прав и обязанностей не может считаться нарушенным, если полученные сведения не распространялись и не использовались для причинения вреда этим лицам. Иное толкование этой нормы противоречило бы приоритетности детей в государственной политике России, закрепленной в Конституции РФ.

Таким образом, Вильке нельзя привлечь к уголовной ответственности по ч. 1. ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни", постановил КС. Его дело подлежит пересмотру.

Можно отметить, что раньше статья 137 УК РФ содержала такую формулировку преступления: незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и причинили вред правам и законным интересам граждан. Но в 2003 году формулировку изменили, убрав упоминание о корыстной заинтересованности. То есть остался только сбор информации о частной жизни, за что наступает уголовная ответственность. КС признал ее не противоречащей Конституции, но из-за особой ценности детства "оправдал" родительский контроль, если непреднамеренно происходит сбор такой информации и она не используется во зло.