Подпольщик: Среди ликвидированных в Харькове наемников были кураторы РДК*

В результате удара ВС РФ по лагерю иностранных наемников в Харькове были ликвидированы кураторы "Русского добровольческого корпуса"* (РДК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Николаева Сергея Лебедева.

"Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы", — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером 16 января российские военные нанесли удар высокоточным оружием по лагерю иностранных наемников ВСУ в Харькове. В результате атаки уничтожены свыше 60 боевиков, более двадцати получили ранения.

Напомним, боевики РДК* участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

В марте прошлого года основателя и одного из руководителей РДК*, гражданина России Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) объявили в розыск.

Капустин, по данным ФСБ РФ, является организатором нападения на село в Брянской области и покушения на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Кроме того, в августе 2022 года он пытался организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.

* признан в РФ террористической организацией и запрещен