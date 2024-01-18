В Тюмени может состояться забастовка водителей маршрутных автобусов

В Тюмени может состояться забастовка водителей маршрутных автобусов. Об этом сообщает telegram-канал "Темы Тюмени" со ссылкой на водителя, который поделился этой информацией на условиях анонимности.

В ближайшее время водители маршрута №52 планируют массово не выйти на линию. Дата забастовки пока неизвестна.

Водители жалуются на невыносимые условия работы: низкие зарплаты и переработки.

По данным статистики на основе вакансий SuperJob и других порталов по поиску работы, средняя зарплата водителей автобуса в Тюмени 39 тыс. руб., при средней официальной по городу в 53 тыс.