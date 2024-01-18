Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке

С начала года доля отказов по онлайн-заявкам на ипотеку достигла 35%. Еще недавно, в декабре 2023 г., этот показатель составлял 17%.

Рост количества отказов – следствие изменения политики крупнейших банков по выдаче кредитов с господдержкой, пишет РБК. Почти четверть ипотечных заявок (23%) в начале года вовсе оставались без ответа от кредиторов.

Ранее выяснилось, что вторичный сегмент на рынке недвижимости "практически мертв", об этом говорят риелторы. Всплеск активности сделок с таким видом жилья в 2023 г. они связывают с паническими настроениями и опасениями участников рынка, что дальше условия ипотечного кредитования будут еще хуже. Ситуацией пользуются "скупщики".

Правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки. Первый взнос по программе повышен до 30% (до сих пор было минимум 20%). При этом процентная ставка по льготной ипотеке на новостройки пока сохраняется в размере 8%. Максимальный размер льготного кредита теперь будет одинаковым для всех регионов – 6 млн руб., что снизит интерес к льготной ипотеке в столицах.