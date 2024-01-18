"Дикие хищники": в Екатеринбурге осудили парня и девушку, забивших мужчину на остановке

В Екатеринбурге вынесен приговор 17-летним юноше и девушке. Суд признал их виновными в жестокой расправе над незнакомым мужчиной.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 6 июня 2023 года на остановке общественного транспорта возле одного из домов по улице Ильича в уральской столице. Парень и его подруга забили мужчину руками и ногами. От полученных травм тот скончался на месте.

Как уточнил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, эта криминальная история началась с банальной фразы "Угости сигареткой!", которую молодые люди адресовали случайно встреченному ими на остановке незнакомцу.

"Ныне уже осужденным показалось, что мужчина грубо им ответил, после чего они стали расправляться с ним с той жестокостью, на которую способны разве что дикие хищники, почувствовавшие запах крови не могущей дать отпора жертвы. Участь потерпевшего, с учетом полученных им более 60 ударов руками и ногами, к сожалению, была предрешена", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в СК, по уголовному делу были проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы как свидетелей, так и обвиняемых, а также проверки их показаний на месте. Кроме этого, были проведены судебно-медицинская и психолого-психиатрические экспертизы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, суд назначил юноше 5 лет, а его соучастнице – 5 лет и 2 месяца лишения свободы. Оба будут отбывать сроки в воспитательной колонии. Кроме этого, суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей. Молодой человек обязан выплатить 250 тысяч рублей, его подруга – 300 тысяч рублей.

После вынесения приговора пару взяли под стражу в зале суда.