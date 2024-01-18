18 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

На Сахалине военный получил срок за решение отдохнуть от службы

На Сахалине солдат наказан за незаконное оставление части.
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По данным Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, военнослужащий, желая отдохнуть от службы, 19 марта 2023 г. без уважительных причин самовольно покинул место службы – пункт временного размещения подразделения воинской части, дислоцированной в ДНР. Он по-разному проводил время на территории республики, а потом уехал к себе домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал матери по хозяйству.

13 сентября 2023 г. мужчина прибыл в воинскую часть, дислоцированную в Южно-Сахалинске, добровольно прекратив уклонение от военной службы. За отдых он получил шесть лет колонии общего режима. Кроме того, военнослужащий лишен звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Теги: Сахалин, Южно-сахалинский гарнизонный военный суд


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