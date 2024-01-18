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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:t.me/chp_prm / скриншот с видео

Полиция: пермский школьник бегал по улицам в одних трусах, чтобы заболеть и не ходить в школу

Школьник, который бегал от сверстников по улице пермской деревни Кондратово в одних трусах, надеялся заболеть и не ходить в школу. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Накануне в сети появилось видео, где полураздетый ребенок бежит от других детей, которые его пинают. В полицию обращений не поступало, однако была организована проверка.

Инспекторы ПНД установили личности всех несовершеннолетних. Ими оказались учащиеся местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения. Дети сообщили, что являются друзьями и заявили, что произошедшее было шуткой.

Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Теги: пранк, нижнее белье, школьник, полиция


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